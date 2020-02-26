Минздрав Германии заявил о начале эпидемии коронавируса в стране

Берлин, 26 февраля. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что страна находится на пороге эпидемии коронавируса.

На фоне увеличения числа зараженных, Шпан призвал местных чиновников готовиться к пандемии и задействовать планы на случай экстренных мер. Об этом сообщает информационное агентство BNO News со ссылкой на немецкое издание Welt.

По последним данным, в Германии на сегодняшний день выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, и большая часть из них зафиксирована именно под Кельном. В Китае, где изначально произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, число заболевших граждан превысило 70 тыс., жертвами стали почти 2,5 тыс. человек. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 37 странах мира.

Ранее в среду авиабазу под Кельном в Германии оцепили после информации о том, что один из военнослужащих якобы контактировал с человеком, зараженным коронавирусом.

Стоит отметить, что первые случаи заражения новым вирусом в Германии были выявлены около месяца назад. Так, 2 февраля СМИ сообщили о заболевшем 33-летнем жителе Мюнхена. Он являлся сотрудником фирмы, где работали еще шестеро зараженных, пишет «Газета.ru».