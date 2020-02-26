Шнуров нашел своих избирателей

Челябинск, 26 февраля. Лидер группировки «Ленинград» и член петербургского отделения Партии роста Сергей Шнуров в Челябинске выразил надежду на то, что нашел своих избирателей. По словам артиста, политику он рассматривает как искусство.

В среду глава Партии роста Борис Титов и Шнуров провели в Челябинске встречу с членами и сторонниками партии.

«Судя по тому, что мне валятся в директ поздравления с тем, что они, наконец, пойдут на выборы, и это будут их первые выборы в целом, я надеюсь, что да, нашел своего избирателя. Аудитория, как я, и чуть помладше. Ну, и постарше — почему нет», — рассказал он журналистам.

По словам музыканта, передает РИА Новости, к политике он подошел как к искусству, поскольку рассматривает ее как творчество.

Напомним, Сергей Шнуров вступил в Партию роста, став членом ее петербургского отделения, партбилет музыканту вручил глава политического объединения Борис Титов. Сам музыкант сообщил, что, возможно, примет участие в парламентских выборах 2021 года.

Инициативу певца в обществе восприняли неоднозначно. В частности, известный писатель, переводчик, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил Федеральному агентству новостей, что планы лидера «Ленинграда» выглядят интересными и разумными. По его мнению, «Серега значительно умнее, чем большинство наших политиков, так что то, что он туда идет, — ну, может, что-то хорошее сделает».

Депутат Госдумы Наталья Поклонская наоборот раскритиковала решение Шнурова. Она предсказала «противостояние парламентских блоков Элджея и Федука?» как возможное развитие событий, передавала «Газета.ру». По ее мнению, не стоит превращать политику в шоу, чтобы не пришлось снимать «Голубые огоньки» в Госдуме. Политик посоветовала звездам шоу-бизнеса заниматься «своим делом».