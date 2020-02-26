Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Норвегии

Осло, 26 февраля. Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксирован в Норвегии, сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав Норвегии.

По данным Агентства общественного здравоохранения Норвегии, в среду анализы показали положительный результат на коронавирус у гражданина страны. Он содержался в изоляции дома.

По данным ведомства, мужчина вернулся из Китая в конце прошлой недели. По приезду в страну у него не было никаких симптомов.

Ранее в среду также первый случай заражения COVID-2019 был зафиксирован в Грузии. Пациентом является гражданин Грузии, который днем ранее прибыл из Ирана через Азербайджан.

Кроме того, как передавала «Газета.ру», 26 февраля в Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прибывшего из Милана. COVID-2019 был подтвержден у женщины из медицинского округа Хельсинки.

В среду Роспотребнадзор призвал не посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой коронавируса. В ведомстве отметили, что в Южной Корее зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса, передавал RT.

На сегодняшний день в Китае, где изначально произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом COVID-2019, число заболевших превысило 81 тыс., жертвами стали почти 2,77 тыс. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 37 странах мира.