Музыкальный критик объяснил секрет успеха российских суперзвезд

Москва, 26 февраля. Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал, почему одни малоизвестные российские артисты становятся суперзвездами, а другие после кратковременного успеха забываются. По мнению Гаспаряна, часто артист может петь плохо, однако хит его будет хорошим и имя «выстрелит».

Критик считает, что одного голоса для исполнителя недостаточно, так как нужен талантливый продюсер. Например, как в случае с певицей Наргиз. Или же необычного голоса у современного певца может вовсе и не быть, но это не помешает стать артисту популярным. Например, как Ольге Бузовой.

«Проблема большинства ребят, которые выступают в так называемых «шоу талантов», в том числе в «Голосе», заключается в том, что у них, кроме голоса, нет каких-то профессиональных навыков», – цитирует Гаспаряна телеканал «ЦарьГрад».

Поэтому далее исполнителем должен заниматься продюсер, который сделает популярным абсолютно никому неизвестное имя, считает журналист. В пример он приводит сотрудничество Наргиз и Максима Фадеева. Исполнительница получила свою известность не только за счет вокальных данных, но и в силу «хит-образа» – музыкальных и внешних факторов, объясняет Гаспарян.

Говоря о «феномене» Ольги Бузовой, критик отмечает, что артистке пришлось зарабатывать свою славу в течение долгих лет, начиная с шоу «Дом-2».

«Сколько финансовых ресурсов было на это потрачено, чтобы добиться и достичь вот того уровня, интереса, влияния, количества подписчиков в Instagram. Это же все не с неба упало», – высказался журналист.

Напомним, ранее рок-музыкант Диана Арбенина рассказала о молодых артистах, собирающих не только лайки в YouTube, но и стадионы фанатов, пишет «Газета.ru».