Российские военные в Сирии провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака

Москва, 26 февраля. Российская военная полиция провела патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В среду подразделения российской военной полиции в рамках выполнения положений меморандума о взаимопонимании, подписанного между РФ и Турцией, провели патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Воздушное патрулирование проведено силами армейской авиации по маршрутам: аэродром «Камышлы» — Телль-Эш-Шур-Гарби — элеватор «Алия» — элеватор «Алия» — Телль-Эш-Шур-Гарби — аэродром «Камышлы».

Все мероприятия прошли без происшествий.

В ЦПВС также добавили, что в нарушение режима прекращения огня боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, за сутки совершили 29 обстрелов в 23 населенных пунктах провинций Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб.

За минувшие сутки представители Центра по примирению провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Хадаль провинции Ракка и Телль-Шаир провинция Хасака. Мирным жителям передали 500 продовольственных наборов, общий вес которых составил 1,83 тонны.

Ранее в среду Федеральное агентство новостей сообщало, что у поселка Хирбет-Шиир в провинции Хасака автобус наехал на установленную на дороге противопехотную мину. Пострадали семь человек. Один из них получил осколочное ранение глаза.