Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как следует проводить День неторопливости

Москва, 26 февраля. Жители многих стран мира 26 февраля отмечают малознакомый россиянам праздник — День неторопливости. В этот день люди намеренно никуда не спешат и, забросив дела, просто хорошо проводят время. Звезды российского шоу-бизнеса поделились с Nation News, как они относятся к возможности раз в год по-настоящему расслабиться.

Идея праздника возникла в Италии в 2007 году. Эмоциональные итальянцы тогда предложили всему миру посвятить один день личным делам и приятным мелочам, забыв о тяжелых заботах. Лозунгом праздника стала фраза «Не торопись и насладись моментом».

Nation News, вслед за итальянцами, предложило российским звездам поделиться правилами, которые стоит соблюдать в День неторопливости. Народный артист России Лев Лещенко заявил, что для того, чтобы найти время для себя совсем необязательно выделять для этого специальный день. По его словам, «достаточно пораньше ложиться и пораньше просыпаться — тогда времени на все хватит». Свое же свободное время артист тратит на спортивные программы, исторические книги и прогулки с собакой.

Заслуженная артистка России Елена Проклова все свое свободное время старается посвятить семье и своему дому.

«Побыть с близкими, животными, поплавать в бассейне, поработать с цветами. Я, наверное, садовник в душе, потому что очень много времени провожу с секатором. У меня большой сад. Работа там — это и релакс и медитация, которые помогают разобраться в себе», — рассказала она.

Актер Оскар Кучера рассказал, что три раза в неделю по вечерам, когда нет спектаклей, играет в хоккей. А все остальное свободное время старается провести с семьей.

Отметим, в понедельник актриса и модель Агата Муцениеце объявила о разводе с Павлом Прилучным, передавала «Газета.ру». Актриса сообщила, что по-прежнему любит супруга и благодарна ему за многое. По ее словам, развод стал обоюдным решением супругов. Она попросила прессу и фанатов не тревожить их с мужем.

Синхронно с Муцениеце информацию о разводе прокомментировал Прилучный. В отличие от супруги, которая по этому поводу написала очень длинный и эмоциональный текст, Прилучный изложил все относительно кратко и спокойно. Главный «мажор» страны отметил, что пара всегда делилась с поклонниками радостными моментами совместной жизни и была честна перед ними, поэтому решила официально объявить и о решении расторгнуть брак.