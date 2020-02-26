Переговоры Турции и России по Идлибу завершились

Анкара, 26 февраля. В Анкаре завершились переговоры России и Турции касательно ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным журналистов, консультации между делегациями будут продолжены в четверг, 27 февраля.

«В Анкаре завершились переговоры делегаций Турции и РФ по ситуации в Идлибе. Консультации будут продолжены завтра», – говорится в сообщении.

Напомним, делегацию от Турции на встрече возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что 5 марта проведет встречу с лидером РФ Владимиром Путиным. Главы государств обсудят военную эскалацию в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом заявил, что о двусторонней встрече двух лидеров речи пока не идет, сообщает «Газета.ru».

Стоит отметить, что в настоящее время Анкара является буквально оккупантом сирийских земель, поскольку отказывается выполнять достигнутые ранее соглашения по Идлибу. Сегодня подразделения Вооруженных сил Турции нанесли минометный удар по населенному пункту Акиба в провинции Алеппо. В результате атаки погибли четыре мирных гражданина.