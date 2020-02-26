Эспер заявил, что США не планируют возвращаться на сирийско-турецкую границу

Вашингтон, 26 февраля. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американские военные в данный момент не намерены возвращаться на границу Турции и Сирии.

Соответствующее заявление было сделано Эспером во время слушаний в палате представителей конгресса.

«В данный момент я не вижу никакой возможности, чтобы мы вернулись к границе», – цитирует РИА Новости главу Пентагона.

По словам Эспера, США сосредоточены на разгроме террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ). При этом, самым проблемным регионом Сирии руководитель американского силового ведомства назвал Идлиб, поскольку там сходятся различные стороны конфликта.

Эспер также отметил, что никаких разговоров об участии США в гражданской войне в Сирии якобы не велось. Поэтому, по мнению руководства страны, лучшим путем является проходящий сейчас политический процесс.

Напомним, в октябре прошлого года лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии.

С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.

В 2017 году курдские формирования пришли в регионы за Евфратом, где живут в основном арабы-сунниты, и захватили территории провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака. Вместо того, чтобы передать данные районы официальному Дамаску, главари «Демократических сил» фактически оккупировали их.

Ситуацию усугубляли систематические притеснения арабского населения со стороны новой оккупационной администрации во главе с SDF. Так, детей в местных школах принудительно заставляют учиться на курдском языке и по курдским учебникам, а многие протесты населения против этого или других видов дискриминации зачастую жестоко подавляются с помощью оружия и с жертвами среди граждан.

1 Организация запрещена на территории РФ.