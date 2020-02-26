В Киеве заявили о «неизбежности» вступления Украины в НАТО и ЕС

Киев, 26 февраля. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что Киев «неизбежно» примут в Евросоюз и НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил ранее, что Украине необходимо выполнить ряд условий для вхождения в Альянс. И, по его оценкам, на это уйдет большое количество времени. По мнению большинства экспертов, Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

«Нас неизбежно примут», — заявил Кулеба в эфире радио «Новое время».

Он уточнил, что стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО — «это, прежде всего, инструмент изменений», к которым стремится страна.

Днем ранее глава директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Украины Иван Апаршин заявил, что в стране разрабатывается обновленная редакция военной доктрины, в которой будет зафиксирован курс на вступление страны в НАТО. В феврале прошлого года «необратимость евро-атлантического курса» была закреплена в украинской Конституции, но республика до сих пор так и не получила план действий по членству в военном блоке.

Отметим, что эксперты, опрошенные RT, фиксируют, что в последние годы на Украине наблюдается «снижение пронатовского энтузиазма», поскольку украинцам сегодня требуется более взвешенная и сбалансированная внешняя политика. Эту точку зрения подтверждают и социологические опросы. По данным украинских соцслужб, в стране снижается количество тех, кто поддерживает интеграцию Киева в НАТО, и увеличивается число приверженцев внеблокового статуса республики.