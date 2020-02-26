Белоруссия будет покупать нефть у пяти новых поставщиков из России

Минск, 26 февраля. Шесть российских компаний будут осуществлять поставки нефти в Белоруссию в марте по рыночной цене. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского государственного концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Пять новых игроков, с которыми мы будем работать на первый квартал, они не входят в список наших традиционных поставщиков. Это дополнительно к группе компаний «Сафмар», ранее с ними мы не работали», — пояснил он.

Тищенко напомнил, что ранее поставки нефти в Белоруссию осуществляли «Роснефть», «Татнефть», «Газпромнефть», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». При этом он не стал уточнять продолжат ли эти компании поставлять нефть в Белоруссию.

Напомним, Москва и Минск не могут достигнуть соглашения в вопросе новых поставках нефти. Главным разногласием является отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Кроме того, белорусская сторона считает нецелесообразным сохранение премий к цене на нефть для российских компаний.

Российский налоговый маневр в нефтяной сфере предполагает обнуление экспортной пошлины, а также увеличение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого повышения стоимости топлива и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.