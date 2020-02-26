Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован во Франции

Париж, 26 февраля. Количество зараженных коронавирусом во Франции увеличилось до 18 человек. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Франции Оливье Верана.

«К настоящему моменту общее число выявленных и подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции достигло 18 человек», — пояснил министр.

Стоит отметить, что 26 февраля в Париже скончался француз из-за заражения коронавирусом. 60-летний мужчина у которого был диагностирован коронавирус скончался в больнице Питье-Сальпетриер в столице Франции.

Напомним, в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 79 тысяч человек. Заболевание унесло жизни 2,8 тысячи человек. Случаи заражения новым штаммом китайского вируса зафиксированы в большинстве стран мира.