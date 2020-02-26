Житель Башкирии хотел помочь незнакомцу и получил удар ножом в сердце

Уфа, 26 февраля. В республике Башкортостан местный житель, замерзающий в снегу, убил прохожего, который пытался помочь ему. Об инциденте сообщили в пресс-службе местного главка МВД.

Инцидент произошел ночью 22 февраля. Семейная пара на такси возвращалась домой из местного кафе, где они с друзьями отмечали предстоящий праздник. По пути 39-летний супруг попросил таксиста остановить машину, поскольку на обочине дороги он заметил человека. Незнакомец сидел на снегу, и мужчина решил ему помочь, поскольку тот мог погибнуть от переохлаждения.

«В тот момент, когда гражданин подошел к мужчине, неизвестный резко достал нож и вонзил его в сердце человека, который хотел ему помочь. Пройдя несколько метров, мужчина упал на землю, а его обидчик скрылся», – объясняют полицейские.

Прибывшие медики не смогли спасти пострадавшего, рана оказалась смертельная. Вскоре правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого. Он признался в содеянном и объяснил, что ранее перенес несколько сотрясений. Поэтому мужчина якобы не осознавал свои действия, когда употреблял алкоголь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается региональный Следственный комитет.