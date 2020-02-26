Эксперты украинского ТВ поругались из-за дискриминации русского языка

Киев, 26 февраля. Эксперты на украинском телевидении устроили перебранку, поругавшись из-за вопроса дискриминации русскоговорящих жителей страны. Инцидент произошел в эфире программы «Открытым текстом» телеканала «Магнолия ТВ».

В студии передачи член Антифашистского комитета Украины и Компартии страны Михаил Кононович заявил, что государство обязано предоставить гражданам «демократический выбор» какой язык использовать. Он напомнил, что сейчас на Украине уже нет частных школ, где обучение ведется на русском языке, что недопустимо.

В ответ экс-депутат Верховной рады от партии «Свобода» Игорь Мирошниченко сказал, что наоборот приветствует подобные изменения.

«Слава богу. Будет гимназия имени Тараса Шевченко. Будет так, потому что мы живем на Украине», — считает бывший парламентарий.

Кононович парировал тем, что киевские власти только усугубляют ситуацию, дискриминируя русскоязычное население.

«Не нужно нагнетать, и тогда все бы было нормально — и Крым был бы украинским, и Донбасс», — подчеркнул политик.

После этого Мирошниченко потерял контроль над собой, стал оскорблять оппонента и угрожать ему обращением в СБУ.

Напомним, весной 2019 года на Украине был издан закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, использование украинского языка распространяется практически на все сферы жизни.