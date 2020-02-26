Пропаганду наркотиков в Сети предлагают карать в РФ 12 годами колонии

Москва, 26 февраля. В комитете Госдумы по безопасности подготовлен проект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете. Минимальный срок за нарушение закона составит 12 лет, сообщил глава комитета Василий Пискарев.

Пискарев уточнил, что комитет Госдумы подготовил проект поправок к статье 230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В среду проект был направлен в правительство и Верховный суд.

Поправки предполагают появление дополнительного квалифицирующего признака — использование при преступлении Интернета. В этой связи депутаты предлагают ужесточить ответственность, повышением нижнего предела санкции до 12 лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Авторы поправок полагают, что это позволит очистить Сеть от сайтов, на которых идет продажа наркотиков.

Отметим, в декабре в Госдуму был внесен законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса. Менее месяца спустя главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

По его словам, государство «очень быстро среагировало на эту угрозу»: в некоторых регионах запретили продажу подобных веществ, передавал RT.