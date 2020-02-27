Сирия, 27 февраля. Взрыв автомобильной бомбы в Дамаске ранил гражданского. В ходе операции «Заря в Идлибе» сирийская армия освободила за последние 60 часов свыше 30 поселений. В Алеппо ЦПВС призвал турецкую армию к прекращению боевых действий, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Идлиба атакуют места скопления джихадистов, прикрывая наступление сирийской армии, в Хаме прикрывают наступление правительственной армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли в Идлибе три танка в результате столкновения с боевиками «Сирийской национальной армии», заняли ряд поселений на севере Хамы и разрушили штаб-квартиру боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», в освобожденных от террористов районах проводят работы по разминированию.

Армия Турции и союзные силы: поддержали контрнаступление «оппозиции» в Алеппо и обстреляли окраины поселения Акиба, на севере провинции обменялись ракетными ударами с курдскими боевиками, в Идлиб направили конвой подкрепления к городу Серакиб,

Международная коалиция: направили конвой подкрепления и материально-технического обеспечения в Дейр-эз-Зор к заводу «Коноко».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понесла потеряли в живой силе и военной технике у Маарет-ан-Нумана, потеряла штаб-квартиру в ходе штурма, по неподтвержденным данным, вернулись на прежние позиции в двух поселениях на юге Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке по поиску дезертиров, в окрестностях Рас-аль-Айна потеряли одного боевика.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): взяло на себя ответственность за покушение на коменданта «Демократических сил» в Ракке, подозреваются в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре и подрыве газопровода.

Провинция Дамаск

Гражданский был ранен в столице Сирии городе Дамаск при взрыве придорожной бомбы. Как сообщает источник в сети Twitter (Muhammad Alyounes), взрыв произошел недалеко от штаба «Армии освобождения Палестины» в районе Кайтан. Пострадавший был доставлен в больницу, информации о других раненых не поступало. Напомним, 17 февраля прогремел взрыв между поселениями Сахба и Хазза в окрестностях Дамаска, причиной послужило СВУ, установленное в автомобиле Республиканской гвардии. Погиб один солдат сирийской армии, два других получили ранения. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за подрыв.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжились вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандформирований и поддерживаемых Анкарой группировок. Ранее агентство SOHR передавало, что турецкие войска и подконтрольные им группировки также обстреляли подконтрольные «Отрядам национальной самообороны» (YPG) поселки Бина, Дейр-Джамаль и Шерава. Курдские ресурсы передавали сообщения о раненых и пострадавших среди мирного населения. Позже «Сирийская национальная армия» открыла огонь по укрытиям курдов в районе поселений Мараназ и Аль-Маликия.

Утром турецкие военнослужащие открыли огонь из минометов по окрестностям поселка Акиба, в результате чего обрушился дом и погибла семья из четырех человек. Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) потребовал у турецких военнослужащих прекратить боевые действия в регионе и не допустить эскалации конфликта.

Twitter-канал StrategicNews2 сообщает, что со стороны боевиков было предпринято три попытки подбить самолеты ВВС Сирии с помощью ПЗРК в приграничной с провинцией Идлиб зоне. Отметим, что переносные зенитно-ракетные комплексы для боевиков оппозиции, как и для «Хайят Тахрир аш-Шам» поставляют ВС Турции. Ракетами похожего типа в начале месяца были сбиты два вертолета ВВС Сирии в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром мощный взрыв прогремел в районе Джавиф, где сосредоточены ключевые объекты нефтегазовой инфраструктуры провинции. Как передал портал Jisr TV, самодельная бомба детонировала на магистральном газопроводе, который соединяет газоперерабатывающий завод в городе Аш-Шаддади с заводом «Коноко» в Дейр-эз-Зоре. Пока ответственность за подрыв не взяла на себя ни одна из вооруженных группировок. Коалиция подозревает, что за подрывом стоят террористы «Исламского государства», которые осуществляют в провинции подпольную деятельность. Вечером к заводу прибыла колонна грузовиков с материально-технических обеспечением и бронированными автомобилями подкрепления коалции.

В поселке Аль-Тукахи неизвестные совершили нападение на мирных жителей, расстреляв на обочине дороге семью из трех человек. Как сообщает агентство Deir Ezzor, нападающие скрылись на мотоцикле. Семья была доставлена в госпиталь в соседний город Абрих.

Провинция Идлиб

Как передал источник в сети Twitter (watanisy), ВВС Сирии нанесли удары по укрепленным районами «Хайят Тахрир аш-Шам» на подступах к городу Кафр-Увейд и поселков Сармин и Найраб. Telegram-канал (maaramc) передает, что артиллерия сирийской армии работала по укрытиям боевиков в окрестностях города Идлиб. К югу от города военнослужащие атаковали КПП исламистов у деревни Аль-Бара и города Кансафра, а также провели ракетный обстрел укреплений «Хайят Тахрир аш-Шам» у Сармина и Каминаса.

После агентство SANA передало, что под контроль армии Башара Асада перешли поселения Дарат-Кубра, Хазарин, Рабия, Шанашра и Кафр-Нил, расположенные к юго-востоку от ключевого города Маарет-ан-Нуман. Военнослужащие в ходе штурма разрушили штаб-квартиру террористов. За трое суток в рамках операции «Заря в Идлибе» армия освободила от исламистских группировок более 30 поселений и городов.

По данным агентства SOHR, конвой турецкой армии вошел через погранпереход «Кафр-Лусин» на север провинции Идлиб. В составе колонны были замечены бронетранспортеры и танки. Конвой направился к линии соприкосновения протурецких групп и сирийской армии у города Серакиб, где турки попытались перекрыть трассу М-5, перерезав тем самым линии снабжения САА и затормозить ее наступление.

Во второй половине дня боевики оперативного штаба «Аль-Фатх аль-Мубин» смогли занять прежние позиции в окрестностях Сальхии и Маджариса, перекрыть участок трассы М-5 и занять прежние позиции в поселке Афес. В ходе боев были уничтожены два танка армии, у Сальхии третий был захвачен в качестве трофея отрядами «Сирийской национальной армии».

Провинция Ракка

Подконтрольное боевикам «Исламского государства» агентство «Амак» опубликовало заявление террористов, в котором они взяли на себя ответственность за попытку покушения на коменданта «Демократических сил Сирии» (SDF) Ибрагима аль-Хабаша в городе Ракка. Как сообщают сами террористы, они совершили нападение на коменданта, установив самодельную бомбу у него дома, однако взрыв причинил только материальный ущерб, сам комендант в момент детонации бомбы находился вне дома.

Провинция Хама

Продвижение правительственной армии на юге Идлиба в ходе операции «Заря в Идлибе» вынудило отряды исламистских бандгрупп эвакуировать на север Хамы, продвигаясь к городу Калаат аль-Мадик. На северо-западе отмечаются боестолкновения и интенсификация боевых вылетов ВВС Сирии. Сирийская армия в ходе ночного штурма освободила от «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных с ней группировок ряд поселков на севере провинции. Отряды исламистов были выбиты из поселений Тармала, Аль-Хассан, Касра и Аль-Фака, Аль-Уибда и Ас-Сахрая, как сообщает агентство Step News.

Боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» заявили, что им удалось ранить и убить группу военнослужащих армии Башара Асада у населенных пунктов Аль-Джабин и Аль-Карутия. Официальные СМИ пока что не подтверждают заявление.

Провинция Хасака

По данным портала Alk Habour, к востоку от города Рас-аль-Айн скончался член курдской самоназванной «милиции» «Асайиш». Боевик наступил на противопехотную мину, оставленную в окрестностях города.

У поселка Тель-Тамр на другой мине подорвался микроавтобус. Как сообщает курдское новостное агентство ANF News, у поселка Хирбет-Шиир автобус, который перевозил бригаду ремонтников, наехал на установленную на дороге противопехотную мину. Пострадали семь человек. В обоих инцидентах курды обвиняют террористов ИГ1, но не исключено, что снаряды установили SDF в октябре 2019 во время активных боевых действий против турецкой армии.

Члены курдской милиции также совершили рейд в поселке Раджум-аль-Фанаш на север провинции. Как сообщает агентство Rojava Network, курды разыскивают дезертиров, бежавших из «Отрядов национальной самообороны» (YPG)

1 Организация запрещена на территории РФ.