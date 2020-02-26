Коронавирус обнаружен у летевшего через Москву в Китай пассажира

Москва, 26 февраля. Коронавирус обнаружен у пассажира, совершившего перелет из Ирана в Китай с пересадкой в Москве. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний китайского города Чжунвэй.

По данным ведомства, 26 февраля в городе Чжунвэй был зафиксирован случай заражения коронавирусом. Зараженный коронавирусом прибыл на территорию Китая 19 февраля. Он вылетел из Тегерана в Москву рейсом SU513 и прибыл в аэропорт «Шереметьево». Больной провел на территории РФ порядка 16 часов. Все это время он провел в капсульном отеле, который расположен рядом с аэропортом. Заболевший вылетел из российской столицы в Китай рейсом SU206.

В настоящее время власти Китая ищут всех, кто контактировал с зараженным. Стоит отметить, что рейсы в Китай выполняет только «Аэрофлот» и четыре китайские авиакомпании.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились более 78 тысяч человек. От коронавируса погибли более 2,8 тысячи человек. При этом случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.