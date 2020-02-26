Поклонская раскритиковала переход артистов в политику

Москва, 26 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение звезд российской эстрады заняться политикой. В своем Telegram-канале она написала, что такими темпами вскоре новогодний «Голубой огонек» будут снимать в Госдуме.

Ранее певица Валерия заявила о намерении создать собственную партию, которая будет представлять в Госдуме интересы женщин. По словам артистки, данная идея у нее появилась после того, как среди депутатов возникли разногласия при обсуждении законопроекта о домашнем насилии.

Тем временем к политике приобщился и другой популярный российским исполнитель, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он может стать может стать кандидатом на пост главы Партии Роста на следующих парламентских выборах.

«Шнуров, Валерия… Кто следующий? Ждём партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционную коалицию Алёны Водонаевой? Увидим предвыборный клип Ольги Бузовой? Какие законопроекты нам предложат Киркоров и Басков? Нужен ли будет микрофон Никите Джигурде? Как будет называться фракция рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?» – прокомментировала в своем Telegram-канале депутат Наталья Поклонская.

Она отмечает, что решать и выбирать придется людям, но политику в шоу превращать нельзя.

«Разок посмеёмся со «звёздным десантом», а потом с этим придётся жить», – поясняет Полонская.

Вместе с тем она поспешила успокоить музыкантов. По ее мнению, российских артистов любят, но они должны заниматься свои делом, без политики.

Напомним, слова Натальи Поклонской уже прокомментировал известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, из артистов могут получиться хорошие политики, поскольку все они являются целеустремленными людьми, умеющими добиваться поставленных задач.