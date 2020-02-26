Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии

Тбилиси, 26 февраля. Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксирован в Грузии, сообщила журналистам министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

«Несколько минут назад мы получили из лаборатории Лугара результаты анализов, согласно которым в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом», — сообщила Тикарадзе.

Как уточнила министр, пациентом является гражданин Грузии, который днем ранее прибыл из Ирана через Азербайджан.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Число заразившихся в КНР превысило 81 тыс., а жертвами инфекции в стране стали более 2,7 тыс. человек.

В среду Роспотребнадзор призвал не посещать Италию, Южную Корею и Иран в связи со вспышкой коронавируса. В ведомстве отметили, что в Южной Корее зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса, 12 человек в этой стране уже стали жертвами инфекции, передавал RT. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии заразились 322 человека, зафиксировано 11 летальных исходов. Все смертельные случаи зарегистрированы в северных областях европейской страны — в Ломбардии и Венето.

Как передавала «Газета.ру», 26 февраля в Финляндии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом у гражданина страны, прибывшего из Милана. COVID-2019 был подтвержден у женщины из медицинского округа Хельсинки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что зафиксированы случаи передачи коронавируса COVID-2019 не только воздушно-капельным путем, но и через жидкости, в том числе биологические. Она подчеркнула, что теперь особенно важно соблюдать правила личной гигиены.