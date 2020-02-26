Глава Пентагона пугает Конгресс США «региональным доминированием» России

Вашингтон, 26 февраля. Глава Министерства обороны США Марк Эспер выразил обеспокоенность «региональным доминированием» России. Об этом говорится в его письменных показаниях палате представителей Конгресса США.

Эспер утверждает, что недавняя демонстрация гиперзвукового оружия якобы свидетельствует о растущем военном потенциале России и «намерении подорвать НАТО».

«Россия по-прежнему намерена опрокидывать международные нормы и подтверждать свое региональное доминирование, нарушая суверенитет сопредельных стран», — говорится в документе.

Кроме того, Эспер заявил о том, что США также должны противостоять Китаю, который якобы использует экономическую и военную силу для изменения мирового политического ландшафта.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «российская угроза» является выдумкой политиков, которые пытаются наживаться на роли передового отряда борьбы с РФ. При этом НАТО в последние годы осуществляет беспрецедентную военную активность НАТО у границ РФ, а также наращивает свои силы в странах ЕС.