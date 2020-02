Нагиев пожаловался на тоску по России во время съемок в США

Надо было попросить у Бога - не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съёмки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала. У нас хорошо. Не всегда у нас, и не всегда хорошо. Но здорово. Зачем нам Беверли-Хиллз, если есть улица Энтузиастов. Или как?

