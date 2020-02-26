Нагиев пожаловался на тоску по России во время съемок в США

Москва, 26 февраля. Российский актер Дмитрий Нагиев пожаловался на тоску по родине во время съемок в Голливуде. Об этом артист рассказал в своем Instagram, выложив тизер нового фильма с его участием.

В США проходили съемки свежей киноленты режиссера Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка», ее выход намечен на 23 апреля.

«Надо было попросить у бога — не сниматься в Голливуде, а набор кастрюль. Спасибо, что съемки были недолгими, а то тоска по родине совсем размазала», — написал артист на своей странице в соцсети.

Далее он задается риторическим вопросом, нужна ли Беверли-Хиллс, если есть улица Энтузиастов. Подписчики в ответ поддержали актера, пожелав ему дальнейших творческих успехов, сообщают «Дни.ру».

«Где родился, там и пригодился», «Конечно дома лучше», «Ваши слова, всегда в точку», — прокомментировали запись поклонники.

В новой кинокомедии Нагиев сыграл роль авантюрного уроженца России, который проживает в Штатах. По сюжету фильма, персонаж решает любые проблемы, чем пользуются соотечественники, недавно прибывшие в страну. Кроме того, местная полиция ведет за ним постоянное наблюдение.

Ранее Дмитрий Нагиев вошел в список самых привлекательных мужчин по версии SuperJob. По данным ресурса, артист занял второе место в рейтинге, набрав 2% голосов. Первое место занял действующий президент России Владимир Путин, передавало Федеральное агентство новостей.