Российские трамваи попали в Книгу рекордов Гиннеса. ФАН-ТВ

Компания «ПК Транспортные Системы» претендует на почетное место в Книге рекордов Гиннеса. «Витязь» — так называется новое детище отечественного производителя — обещает стать самым длинным и вместительным в мире трехсекционным трамваем.

Алексей Свистунов, основатель Книги рекордов России, официальный представитель Книги рекордов Гиннеса специально прибыл в Санкт-Петербург для обсуждения потенциала российской разработки и перспектив покорения ею мировых рекордов.

«В перспективе, поезда «Витязи» — это самые длинные трамваи. Мы должны это проверить, проводится экспертиза, не только замеры, но и изучение данного вопроса на всю доступную историческую глубину. Будет подаваться заявка в книги рекордов России и Европы, и, думаю, в дальнейшем на мировое достижение нашим коллегам в Книгу рекордов Гиннеса», — заявил Свистунов.

Он также отметил, что подобные достижения имеют большое значение, так как касаются огромного количества людей, и в целом представляют собой редкое явление.

«Транспортные рекорды, естественно, периодически регистрируются нами, в основном это физические лица, которые заявляют о личных достижениях. Недавно была принята к рассмотрению заявка на рекорд: человек проехал на отечественном автомобиле вокруг света и посетил 61 страну. Другое дело, когда речь идет о достижениях нынешнего масштаба и уровня. Нам, конечно же, гораздо интереснее, поскольку это касается миллионов людей. И такие заявки бывают нечасто», — говорит Алексей.

Для установления мирового рекорда у «Витязя» не должно быть существующих аналогов: