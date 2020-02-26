Террористы ПНС использовали 3 тысячи верблюдов для провокации в порту Триполи

Триполи, 26 февраля. Несколько дней назад ряд ливийских информационных источников распространили информацию о трех тысячах верблюдов, якобы попавших под обстрел Ливийской национальной армии (ЛНА) в морском порту Триполи. Позднее этот вброс растиражировали западные СМИ, в том числе британские «Би-би-си» и Reuters.

Однако журналисты «авторитетных» европейских изданий, публикуя материалы о «страданиях» нескольких тысяч парнокопытных, непонятно с какой целью привезенных в ливийскую столицу, совсем забыли сообщить, что это именно боевики незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии устроили провокацию против военных ЛНА. Скорее всего, несчастные верблюды попросту стали своеобразной ширмой, за которой окружение Файеза Сарраджа намеревалось скрыть очередную попытку срыва режима прекращения огня, введенного 12 января, а заодно привлечь внимание западного обывателя.

Журналистам Федерального агентства новостей (ФАН) не удалось найти информацию о том, зачем в триполитанский порт было привезено такое огромное количество верблюдов, на отдельных ресурсах сообщалось, будто бы животных приобрел некий ливийский бизнесмен из Эз-Завии, поскольку они очень дешево продавались в Австралии. Однако в австралийском министерстве сельского хозяйства опровергли этот вброс, подчеркнув, что не отправляли верблюдов на экспорт уже более 10 лет.

Тем временем верблюды создали массу трудностей для марионеточного «правительства» в Триполи, около 125 животных были похищены вооруженными бандитами одной из группировок ПНС, которые в своем большинстве занимаются разбоем и мародерством, терроризируя мирное население города. Большая же часть парнокопытных заполонила улицы ливийской столицы, из-за чего даже были на время перекрыты триполитанские автомобильные дороги.

Кадры с тысячами верблюдов, движущихся по Триполи, заполонили социальные сети:

Some 3,000 camels were evacuated from the port in Tripoli in Libya after artillery fire threatened the area, according to local reports. https://t.co/A0zu3RFBEJ pic.twitter.com/tqUxYhFhor — ABC News (@ABC) February 20, 2020

Напомним, военнослужащие ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, несмотря на регулярные провокации со стороны сирийских наемников и боевиков ПНС Ливии, продолжают соблюдать перемирие. Очевидно, верблюдов попросту использовали, и теперь их дальнейшая судьба неясна. Корреспондент Reuters ранее рассказал о том, что несколько десятков верблюдов искали пищу вдоль дороги в ливийской столице, отбившись от основной группы.