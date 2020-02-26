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Российская премьер-лига представила новый трофей турнира

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Российская премьер-лига представила новый трофей турнираМосква, 26 февраля. Состоялась презентация нового кубка, который получит победитель турнира Российской премьер-лиги.

Новый кубок полностью выполнен из латуни, которую покрывает сплав золота и никеля. Кубок представляет собой переплетенные лентами футбольный мяч, на котором изображен Российской премьер-лиги.

Масса нового трофея составляет шесть килограммов, высота кубка достигает 65 сантиметров. Предыдущий кубок был вручен победителю сезона 2014-2015, его обладателем стал петербургский футбольный клуб «Зенит».

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