Польша экстрадировала в Россию двух подозреваемых в мошенничестве и краже

Москва, 26 февраля. Польша экстрадировала в Россию двух граждан РФ, подозреваемых в совершении мошенничества и кражи. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По данным надзорного ведомства, Евгений Панасть и Манучар Гогилава скрылись на территории республики от органов предварительного следствия и были объявлены в международный розыск.

Панасть, как пояснили в Генпрокуратуре, по версии следствия, совершил квартирную кражу в городе Владимир.

Гогилава подозревается в мошенничестве в спецкооперативе «Поволжский автомобильный дом». Следователи считают, что россиянин получил во временное пользование автомобиль стоимостью 870 тысяч рублей. После погашения паевых взносов он должен был получить право собственности на транспортное средство.

«Исполнять взятые на себя обязательства он не собирался и продал транспортное средство за 500 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Через некоторое время, когда злоумышленники были задержаны польскими правоохранителями, Генпрокуратура направила запрос об их выдаче в министерство юстиции страны.

Ранее сообщалось о задержании в Испании российской гражданки Олеси Красиловой по запросу США. Вашингтон подозревает ее в передаче биометрических данных третьим лицам. В МИД РФ сообщили, что внимательно следят за ситуацией, передавало Федеральное агентство новостей.