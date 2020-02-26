Эрдоган превратил армию Турции в террористов, помогая боевикам в Идлибе

Турция превратилась в оккупанта сирийских земель, отказавшись выполнять соглашения по Идлибу. Подробности читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили об очередной атаке турецких военнослужащих, незаконно находящихся на территории сирийского северо-востока, по мирным объектам.

Как отмечается, сегодня подразделения Вооруженных сил Турции нанесли минометный удар по населенному пункту Акиба в провинции Алеппо. В результате атаки погибли четыре мирных гражданина.

Сотрудники ЦПВС призывают Турцию прекратить обстрелы сирийской территории и начать выполнять обязательства по сочинским соглашениям.

Обязательства по Идлибу

Согласно сочинским соглашениям, которые Турция подписала с Россией еще в сентябре 2018 года, Анкара обязалась за несколько месяцев провести разграничение вооруженных группировок в Идлибе, а также заставить боевиков отвести крупнокалиберное вооружение на безопасное расстояние от позиций гражданского населения и Сирийской арабской армии (САА).

В реальности же Турция решила закрепиться в Идлибе, начав оказывать серьезную военную помощь различным подразделениям боевиков, выдавая их за так называемую «умеренную оппозицию». В числе тех, кому досталась турецкая помощь, оказались террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1), действующие по всем «канонам» радикальных исламистов.

Федеральное агентство новостей ранее публиковало данные, которые подтверждают помощь Анкары боевикам в Идлибе, а также тесные связи некоторых руководителей террористических группировок с турецкими политиками.

Конфликт в Идлибе

Ситуация в Идлибе обострилась на фоне регулярных провокаций со стороны террористов, которые атаковали мирных жителей и позиции сирийской армии. Правительственные силы были вынуждены возобновить операцию «Заря в Идлибе», начав освобождение территорий от контроля боевиков. За это время САА добились серьезных успехов, освободив Маарет ан-Нуман, Серакиб, пригороды Алеппо и Кафр-Набаль.

Турция выступает против проведения антитеррористической операции, но при этом отказывается выполнять свои обязательства по сочинским соглашениям, которые могли бы стабилизировать ситуацию в регионе.

Анкара и Москва проводили переговоры по Идлибу уже несколько раз за последний месяц. Сегодня российская делегация прибыла в Турцию для продолжения обсуждения выхода из этой непростой ситуацию. Однако никаких подробностей итогов встречи пока нет.

Федеральное агентство новостей (ФАН) обсудило сложность дипломатического процесса с полковником в отставке, военным обозревателем газеты «Комсомольская правда» Виктором Баранцом.

По мнению Баранца, говорить о каком-либо решении идлибского вопроса по итогам одной встречи сложно, поскольку переговоры идут чрезвычайно трудно. Проблема заключается в непонимании позиции Турции, которая подписала все соглашения, но прямо нарушает их, тем самым превращаясь из страны миротворца в страну-оккупанта.

«Глядя на поведение Турции невольно напрашивается мысль, что турецкая армия не только поддерживает террористов, но и становится их сторонниками. Таким образом мы можем ее назвать ее не турецкой, а террористической армией», — говорит собеседник ФАН.

Решающая фаза

Как рассказывает Виктор Баранец, сейчас в Идлибе находится примерно от 20 до 30 тысяч вооруженных боевиков. Турецкая армия же идет на выручку этим террористам, помогая организовывать атаки по позициям сирийских войск.

«Сейчас борьба с террористами в Идлибе входит в решающую фазу. Это один из моментов истины. Но при этом России турков очень сложно понять, потому что действия Анкары демонстрируют не совсем понятные шаги. Сейчас можно видеть, что Эрдоган шантажирует и провоцирует Россию, говоря о миллионах беженцев, которые появились в результате боевых действий на северо-западе Сирии. Анкара ведет грязную, спекулятивную информационную войну вокруг Идлиба», — замечает Баранец.

Чтобы победить в этом конфликте Сирии необходимо использовать тонкие, изощренные инструменты, которые позволят сепарировать боевиков в Идлибе. Также необходимо бороться с антисирийской и даже антироссийской пропагандой, которая там ведется. При текущем темпе сирийской армии, по мнению Баранца, развязка идлибского конфликта наступит уже в марте 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.