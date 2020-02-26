ЛНА уничтожила второй за день турецкий беспилотник ПНС Ливии

Бенгази, 26 февраля. Военнослужащие Ливийской национальной армии (ЛНА) сбили уже второй турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2, осуществлявший полет над территорией североафриканского государства. Об этом сообщили источники в вооруженных силах Ливии фельдмаршала Халифы Хафтара.

Анкара активно поставляет такие беспилотники так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии в качестве военной помощи. Сегодня редакция Федерального агентства новостей (ФАН) уже сообщала об уничтожении силами ЛНА аналогичного турецкого дрона. Также несколько БПЛА, поставленных террористам ПНС Турцией, были сбиты неделю назад.

Таким образом, становится очевидно, что турецкие власти систематично нарушают оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, снабжая оккупационный триполитанский режим боеприпасами и боевой техникой, в том числе и беспилотниками собственного производства. При этом управляют этим достаточно сложным оборудованием военные специалисты, прибывшие из Турции в Ливию.

В связи с непрекращающимися поставками оружия и сирийских наемников со стороны Анкары все миротворческие инициативы по урегулированию ливийского кризиса, предложенные Россией и Европейским союзом, сводятся на нет. Вмешательство Турции не только может привести к срыву режима прекращения огня, введенного 12 января этого года, но и спровоцировать дальнейшую эскалацию межливийского конфликта и привести к продолжению кровопролития.

Напомним, о маршрутах оружейной контрабанды, которыми пользуются турецкие власти, сообщали журналисты ФАН в большом материале, посвященном вмешательству Турции в ливийский конфликт.