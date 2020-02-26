Зачем Минтранс открыл небо Петербурга для иностранных перевозчиков. ФАН-ТВ

Открытое небо Петербурга. Пулково стал первым российским аэропортом, где для иностранных авиакомпаний действует режим седьмой свободы воздуха. Это, фактически, максимальный объем прав для зарубежных перевозчиков. Теперь они смогут выполнять рейсы из Петербурга в другие государства, без посадки в свою страну, где зарегистрированы.

«Мы позволили в одностороннем порядке иностранным воздушным перевозчикам выполнять полеты из отдельно взятого города нашей страны, из Санкт-Петербурга. Речь идет о регулярных полетах, это не чартеры. 30 стран в целом определены, куда такие полеты будут выполняться, на данный момент 21 страна открыта для реализации данной программы», — рассказал Олег Аксаментов, директор Института воздушного и космического права AeroHelp.

Режим открытого неба будет действовать пять лет. По мнению экспертов, он позволит увеличить туристический поток, особенно с учетом введения электронных виз. Кроме этого, ожидается, что с приходом иностранных перевозчиков, цены на авиабилеты для петербуржцев в другие страны, все же станут дешевле.

«Мы открытое небо ждем с точки зрения того, что цены на авиабилеты станут дешевле, и больше петербуржцев смогут воспользоваться услугами авиаперевозки, прежде всего по своей стране, ну и возможно в другие страны. Мы ожидаем улучшения конкуренции, если конкуренция увеличивается, соответственно и цены должны упасть», — заявил Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В тоже время председатель Совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов предложил поддержать отечественные авиакомпании.

«Базовая компания, которая здесь есть, она должна все-таки иметь какие-то льготы от аэропорта, с точки зрения экономики, как вы сказали, потому что она осуществляет стабильность именно работы аэропорта», — считает Игорь Морозов, председатель Совета профсоюза авиакомпании «Россия».

Подняли на конференции и тему транспортной доступности аэропорта «Пулково». Сегодня от станции метро «Московская» курсируют восемь автобус под номером 39. По словам депутата ЗакСа Алексея Цивилева, уже летом их количество возрастет до 22. Также на маршрут выйдут семь автобусов-гармошек.