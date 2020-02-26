Сирия, 26 февраля. В Хасаке автобус подорвался на мине. В Идлибе боевики захватили танк сирийской армии в ходе столкновения у поселка Сальхия. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Идлиба атакуют места скопления джихадистов, прикрывая наступление сирийской армии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли в Идлибе три танка в результате столкновения с боевиками «Сирийской национальной армии».

Армия Турции и союзные силы: поддержали контрнаступление боевиков оппозиции в Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): заявила о захвате одного танка сирийской армии в Идлибе, в алеппо отрыла огонь из РСЗО по опорным пунктам сил Башара Асада.

Международная коалиция: направили конвой подкрепления и материально-технического обеспечения в Дейр-эз-Зор к заводу «Коноко».

Провинция Алеппо

Боевики «Сирийской национальной армии» (СНА) обстреляли из ПТУР позиции сирийской армии в районе поселка Басрайтун к западу от города Алеппо, о чем сообщает новостной портал Halab Today. По неподтвержденным данным, со своей стороны турецкие военнослужащие тоже нанесли удары по опорным пунктам сирийской армии из ракетных установок.

Twitter-канал StrategicNews2 сообщает, что со стороны боевиков было предпринято три попытки подбить самолеты ВВС Сирии с помощью ПЗРК в приграничной с провинцией Идлиб зоне. Отметим, что переносные зенитно-ракетные комплексы для боевиков оппозиции, как и для «Хайят Тахрир аш-Шам» поставляют ВС Турции. Ракетами похожего типа в начале месяца были сбиты два вертолета ВВС Сирии в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Дейр-эз-Зор

После подрыва бомбы на газопроводе, связывающий заводы «Коноко» с месторождениями на севере Хасаки у города Аш-Шаддади, силы международной коалиции во главе с США перебросили подкрепление на восток Дейр-эз-Зора. Как сообщает агентство Euphrates Post, конвой подкрепления был замечен на нефтегазовых полях в районе «Коноко» вечером. Конвой грузовиков с материально-технических обеспечением сопровождали бронированные автомобили армии США.

Провинция Идлиб

Как сообщает портал Step News, в ходе развитого контрнаступления боевики «вооруженной оппозиции» сумели перекрыть участок трассы М-5 и занять прежние позиции в поселке Афес, откуда они были выбиты сутками ранее под натиском сирийской армии. По данным медиаактивистов, приближенных к оппозиции, в ходе боев был уничтожен танк сирийской армии. «Сирийская национальная армия» утверждает, что ей удалось захватить другой танк в качестве трофея, другой был подбит в районе деревни Сальхия.

ВВС Сирии прикрывают правительственные силы с воздуха и продолжает наносить ракетные удары по местам скопления террористов в окрестностях поселка. Поступает информация о том, что наступление боевиков поддержала турецкая армия, открыв по опорным пунктам САА огонь их артиллерии и ракетных установок.

Информагентство Halab Today TV передает сообщения о столкновения сил Башара Асада с боевиками в районе города Кансафра.

Провинция Хасака

Как сообщает курдское новостное агентство ANF News, у поселка Хирбет-Шиир автобус, который наехал на установленную на дороге противопехотную мину. Пострадали семь человек. По данным источника, один из них получил осколочное ранение глаза. Курдские боевики перекладывают ответственность за случившееся на протурецкие группировки, которые якобы намеренно установили мины на дороге. Однако, не стоит исключать вероятность того, что мина была установлена самими «Демократическими силами Сирии» (SDF) в период активных боевых действий на севере страны против армии Турции и лояльных группировок в октябре 2019 года.