Подтвержден новый путь передачи коронавируса

Москва, 26 февраля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что зафиксированы случаи передачи коронавируса COVID-2019 не только воздушно-капельным путем, но и через жидкости, в том числе биологические.

«Фекально-оральным путем через грязные руки, через грязную воду», — перечислила глава ведомства.

Попова подчеркнула, что теперь особенно важно соблюдать правила личной гигиены для профилактики заболевания. Она призывает россиян чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты, поддерживать чистоту дома, есть только из чистой посуды, передает «МК».

Напомним, ранее в среду Попова сообщила, что возрастает вероятность завоза коронавируса в Россию. Это связано с резким увеличением числа стран, в которых были зафиксированы случаи заражения. Как передавала «Газета.ру», у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess в Казань россиян подтвердили коронавирус.

На сегодняшний день в Китае, где изначально произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом COVID-2019, число заболевших превысило 81 тыс., жертвами стали почти 2,77 тыс. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 37 странах мира.

Министерство здравоохранения России ранее опубликовало памятку, в которой рассказывается о симптомах болезни. Среди симптомов Минздрав назвал повышенную утомляемость, тяжесть в грудной клетке, заложенность носа, кашель, боль в горле и мышцах, повышенную температуру и озноб, передавал RT.