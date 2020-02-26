Скончался профессор Московской консерватории Сергей Доренский

Москва, 26 февраля. Профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергей Доренский умер на 89-м году жизни. Об этом сообщил ректор консерватории Александр Соколов.

«К сожалению, сегодня не стало Сергея Леонидовича. Это тяжелое для всех нас известие», — пояснил Соколов.

В пресс-службе консерватории отметили, что в ближайшее время станут известны дата и место прощания с профессором.

Сергей Доренский работал в Московской государственной консерватории с 1957 году. С 1978 года он возглавлял фортепианный факультет, а в 2007 году он стал заведующим кафедры специального фортепиано. В 1981 году Доренский получил звание профессора.

Стоит отметить, что в числе учеников Доренского были народные артисты РФ Денис Мацуев и Николай Луганский, а также заслуженные артисты России Андрей Писарев и Павел Нерсесьян и многие другие.