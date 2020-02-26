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Морозов рассказал, как открытое небо над «Пулково» может уничтожить авиаперевозчиков РФ

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Как открытое небо над «Пулково» может уничтожить авиаперевозчиков России

Главы совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов считает, что снятие ограничений по «седьмой свободе воздуха» может быть опасно для российских авиаперевозчиков.

Ранее Минтранс России сообщил, что с 1 января с аэропорта «Пулково» были сняты ограничения по «седьмой свободе воздуха» для иностранных авиакомпаний. То есть зарубежные перевозчики смогут выполнять рейсы в аэропорт Северной Столицы без регистрации в России.

В настоящее время в перечне стран, допущенных к «открытому небу», значатся 30 государств. Однако указанное нововведение, по мнению главы совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игоря Морозова, может быть опасно для российских компаний.

«Сама же инициатива может и хорошая, но для того, чтобы заявить о ней, надо создать условия для этого. Можно заявить, но не создав условия — ничего не получится. К тому же государство должно защищать рабочие места, свои в том числе. То есть я как представитель профсоюза озабочен тем, как это отразится на авиакомпании «Россия» с точки зрения того, как она будет летать, сколько рейсов останется для нее, какие маршрутные сети останутся», — заявил Морозов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей в ходе пресс-конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Игорь Морозов

Дело в том, что в случае, если преференции на эксплуатацию определенных маршрутов Минтранс будет давать иностранным авиаперевозчикам, не создавая определенных условий для отечественных компаний, им будет просто невыгодно работать, и они могут быть закрыты. К слову, все решения по этой теме принимает «Аэрофлот», которому выгодно перенаправлять трансфер из Санкт-Петербурга в столичный «Шереметьево».

«Это будет играть в обратную сторону и опасения в чем: если какие-то санкции будут вводиться, и компании прекратят летать в Россию, то кто будет перевозить наших пассажиров? Ситуация очень напоминает то, как происходил развал авиаотрасли России. Один к одному похоже очень, я на это и обращаю внимание — как бы нам не попасть в эту ловушку. Это красивая вроде бы как идея, но надо оценивать риски. Мы потеряли сейчас свой авиапром, полностью потеряли, и теперь вот это», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, свобода воздушного пространства представляет собой целый набор правил для гражданской авиации мира. Они дают возможность авиакомпаниям одной страны использовать воздушное пространство другой, а также совершать посадки на ее территории. Сами правила формулировались во время рассмотрения разногласий по поводу степени либерализации авиации, заложенной в Конвенции о международной гражданской авиации от 1944 года.

Как открытое небо над «Пулково» может уничтожить авиаперевозчиков России

Свобода воздуха разделена по степени расширения возможностей перевозок для авиакомпаний мира. И если, к примеру, первая свобода дает возможность авиакомпании просто пересекать воздушное пространство иностранного государства без посадки, то уже девятая подразумевает право на перевозку пассажиров внутри иностранного государства.

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