Киев, 26 февраля. Правительство Украины приняло постановление, согласно которому школьники будут изучать вместо «Защиты Отечества» новый предмет — «Защита Украины», сообщает пресс-служба Минобразования.

«Наше образование долго следовало советской парадигме, и предмет «Защита Отечества» — одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета «Защита Отечества» на «Защита Украины», — цитирует RT главу министерства Анну Новосад.

Курс «Защита Украины» станет обязательным для 10-11 классов. На уроках, по данным ведомства, детям дадут знания по обороне страны и научат школьников действовать в чрезвычайных ситуациях. Занятия будут проводиться не только в классах и на полигонах.

Новосад также подчеркнула, что «изменения станут системными и глубокими», на полную трансформацию уйдет несколько лет, изменения будут внесены во все учебники.

Отметим, ранее стало известно, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отрапортовало о завершении работы над принципиально новой программой «патриотического воспитания подрастающего поколения украинцев».

Согласно официальной информации, уже в ближайшее время на территории от Ужгорода до Славянска при домах детского творчества и даже школах будут созданы сотни кружков, пропагандирующих идеи «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) и целого ряда украинских крайне правых националистических движений. Для этого ведомство уже выделило половину из предусмотренных на развитие культуры бюджетных средств. Предполагается, что в отдельных регионах на указанное «воспитание» деньги будут взяты из государственного Пенсионного фонда.