Минск, 26 февраля. Украина не готова приступит к решению политических вопросов в Донбассе без достижения безопасности и контроля над границей с Россией. Об этом заявил представитель Украины в трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма.

По его словам, никакие политические сдвиги невозможны без установления контроля над украинско-российской границей.

«Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей безопасности минских договоренностей существенного прогресса в ситуации в Донбассе быть не может», — пояснил Кучма.

Данное заявление свидетельствует о том, что украинская сторона вернулась к позиции, которую она занимала ранее. В тексте Минских соглашений четко прописаны пункты, реализация которых предполагает мирное урегулирование конфликта на Украине. Однако украинская сторона с самого начала уклонялась от выполнения политической части Минских соглашений, которые обязывают Киев предоставить Донбассу особый статус самоуправления.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.