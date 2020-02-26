МИД РФ предупредил об опасности поездок в Корею, Иран и Италию из-за коронавируса

Москва, 26 февраля. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян об опасности посещения ряда стран из-за распространения в них коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте МИД России.

Внешнеполитическое ведомство рекомендует воздержаться от поездок в Республику Корея, Иран и Италию в целях предупреждения завоза на территорию России инфекции, поскольку в этих странах зафиксирована вспышка заражений коронавирусом COVID-2019.

«МИД России рекомендует российским гражданам временно воздержаться от поездок в Республику Корея, Исламскую Республику Иран и Итальянскую Республику, если они не вызваны крайней необходимостью», — говорится в сообщении.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после выявления первых случае заражения в китайском городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Власти Китая ввели режим карантина на территории провинции Хубэй, где располагается эпицентр эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось об оцеплении авиабазы в Германии из-за коронавируса. Это произошло после появления сообщений о том, что один из военнослужащих якобы контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. Отмечается, что у военного начали проявляться признаки заболевания, передавало Федеральное агентство новостей.