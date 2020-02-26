Оставшийся в Ухани украинец напомнил о себе Зеленскому

Киев, 26 февраля. Гражданин Украины обратился за помощью с эвакуацией из Китая к президенту своей страны Владимиру Зеленскому.

Соответствующее обращение было опубликовано на сайте издания «Громадское». Мужчина напомнил, что в Ухани, где произошла вспышка коронавируса, находятся еще трое украинцев, которых не допустили на самолет, на котором эвакуировали граждан на родину.

«Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухани находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура», — подчеркнул украинец.

По его словам, анализы показали, что коронавируса обнаружено у него не было.

Напомним, граждан Украины эвакуировали самолетом на родину и направили на карантин в санаторий в поселке Новые Санжары в Полтавской области. Но местные жители устроили протесты и даже закидали камнями автобус с соотечественниками.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, произошла в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что Россия с 1 марта приостановят авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавирусной инфекции.