Режиссер «Холопа» Шипенко объяснил популярность Петрова в ответ на шутку Лозы

Москва, 26 февраля. Множество российских актеров не может достичь популярности, поэтому режиссеры приглашают одних и тех же артистов. Об заявил автор кинокартины «Холоп» Клим Шипенко, комментируя высказывание эстрадного исполнителя Юрия Лозы об актере Александре Петрове.

Накануне певец в шутку написал в своем Facebook, что театральные вузы России каждый год дают стране по две тысячи новых актеров, которые пытаются попасть в кинопроекты, но роли при этом получает только Александр Петров, передавало Федеральное агентство новостей.

Шипенко в ответ отметил, что среди российских актеров нет таких артистов, которые принесут успех киноленте «просто за счет того, что его имя или ее написано на афише».

Кроме того, по его словам, в России не так много профессиональных актеров, а к действующим артистам нет «безоговорочной» любви.

«До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает», — считает режиссер.

Ситуация осложняется непростой конкуренцией с голливудскими и другими иностранными киностудиями, поскольку зритель не хочет разочароваться в фильме.