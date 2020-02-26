Режиссер «Холопа» Шипенко объяснил популярность Петрова в ответ на шутку Лозы

Москва, 26 февраля. Множество российских актеров не может достичь популярности, поэтому режиссеры приглашают одних и тех же артистов. Об заявил автор кинокартины «Холоп» Клим Шипенко, комментируя высказывание эстрадного исполнителя Юрия Лозы об актере Александре Петрове.
Накануне певец в шутку написал в своем Facebook, что театральные вузы России каждый год дают стране по две тысячи новых актеров, которые пытаются попасть в кинопроекты, но роли при этом получает только Александр Петров, передавало Федеральное агентство новостей.
Шипенко в ответ отметил, что среди российских актеров нет таких артистов, которые принесут успех киноленте «просто за счет того, что его имя или ее написано на афише».
Кроме того, по его словам, в России не так много профессиональных актеров, а к действующим артистам нет «безоговорочной» любви.
«До 25 лет у нас никаких звезд нет. Звездами, как правило, становятся в районе 30. У них уже есть аудитория. Их любят, это хоть какую-то надежду дает», — считает режиссер.
Ситуация осложняется непростой конкуренцией с голливудскими и другими иностранными киностудиями, поскольку зритель не хочет разочароваться в фильме.
«Доверие к проверенному Брэду Питту у него больше чем к горячо любимому Саше Петрову, условно. Поэтому у нас снимаются одни и те же актеры, потому что аудитория у них есть», — резюмировал Шипенко.