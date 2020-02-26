Глава Пентагона заявил, что США не намерены ввязываться в ядерную гонку с Россией

Вашингтон, 26 февраля. США не намерены ввязываться в гонку ядерных вооружений с Россией. Об этом заявил глава Министерства обороны США Марк Эспер.

«Мы не пытаемся ввязаться в гонку вооружений с Россией, не пытаемся добиться с ними паритета по принципу «система за систему», — пояснил он.

При этом Эспер подчеркнул, что США должны поддерживать свой ядерный потенциал, чтобы для сохранения безопасности.

Данное заявление главы Пентагона свидетельствует о том, что США не намерены сокращать свои ядерные вооружения, несмотря на призывы американских неправительственных экспертов отказаться от межконтинентальных баллистических ракет.

Стоит отметить, что 22 февраля Минобороны США сообщило о том, что Пентагон провел «мини-учения», в ходе которых был сымитирован ответный ядерный удар по территории России.

Позднее в Министерстве иностранных дел России осудили действия американской стороны, отметив, что вместо проработки системы контроля над вооружениями Вашингтон отдал предпочтение «крайне опасной игре».