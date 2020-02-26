Визы в Шри-Ланку снова стали бесплатными для граждан РФ

Москва, 26 февраля. Власти Шри-Ланки разморозили до 30 апреля программу по выдаче бесплатных виз для граждан 48 стран, включая Россию. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Программа действует с 26 февраля и предполагает бесплатное получение визы в электронном виде, в посольстве и по факту приезда. В Сети уже появилась возможность оформить визу онлайн бесплатно.

«На текущий момент [бесплатная выдача виз действует] до конца апреля, но это пока не окончательная дата. Все будет зависеть от решения правительства дальше», — рассказали в посольстве островного государства.

В диппредставительстве добавили, что таким образом власти страны пытаются популяризировать Шри-Ланку в качестве туристического направления.

В предыдущий раз аналогичная программа была запущена 1 августа 2019 года и касалась граждан 45 стран. Ее действие прекратилось 1 февраля.

Ранее сообщалось, что Россия ограничит выдачу виз для въезда из Ирана из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, с 28 февраля будет запрещена выдача транзитных виз из Ирана, а также других типов виз, кроме деловых и гуманитарных, передавала «Газета.ру».