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Погребинский заявил, что Путин «держит дверь открытой» для Зеленского

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Погребинский заявил, что Путин «держит дверь открытой» для Зеленского

Киев, 26 февраля. Российский президент Владимир Путин готов к диалогу с главой украинского государства Владимиром Зеленским, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV он заявил, что лидер России ждет от Зеленского предложений по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Путин демонстрирует готовность выслушать какие-то предложения от Зеленского, которые могли бы быть предметом компромисса. Я условно это называю «держать дверь открытой». Путин дает понять, что он держит дверь возможного диалога открытой для поиска путей урегулирования», — заметил Михаил Погребинский.

С его точки зрения, в данном случае ситуация кардинально отличается от той, которая была во времена нахождения пятого президента Украины Петра Порошенко у власти.

«В отличие от ситуации с Порошенко, он [Путин] берет трубку, когда ему звонит Зеленский. Он хочет услышать от Зеленского то, на чем можно строить начало какого-то диалога», — отметил Погребинский.

Однако Путин «ничего такого не слышит, но оставляет ему шанс», резюмировал эксперт.

После государственного переворота, который произошел в 2014 году на Украине, ДНР и ЛНР заявили о своей независимости. Украина в рамках так называемой «антитеррористической операции» ввела на территорию Донбасса свои войска. Минские договоренности, которые были приняты для урегулирования ситуации, результата не приносят, так как официальный Киев регулярно нарушает пункты соглашения.

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