Благодаря министру обороны Сергею Шойгу Россия получает новейшие виды вооружения и способна противостоять современным угрозам, которые исходят в первую очередь от стран агрессивного блока НАТО. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов, обращая внимания на то, что российская армия способна отвечать современным вызовам.

«Морские чудовища» на страже России

Российская Федерация готова к обновлению своего подводного флота — ведется активная разработка новой серии атомных подводных торпедоносцев. Эти подводные корабли должны сменить субмарины «Щука-Б» и выйдут под названием «Лайка».

По мнению авторов статьи Popular Mechanics, внешний вид данных подводных торпедоносцев напоминает «морских чудовищ». Они будут конкурировать с лучшими образами Североатлантического альянса. При этом «Лайки» выглядят иначе, чем западные аналоги. Весь их корпус будет увешен сонарами, которые позволят подлодкам обнаружить подводные объекты на всех направлениях.

Над «Лайками» ведет работы петербургское конструкторское бюро «Малахит». Предельная глубина погружения подводной лодки должна составить 518 метров. На субмарине будут установлены восемь торпедных аппаратов, а также 16 шахт для запуска крылатых ракет Х-35 и «Калибр».

«Морские чудовища»

Как отметил Андрей Иванов, комментируя напугавших американских СМИ «морских чудовищ», благодаря усилиям министра обороны Сергея Шойгу российские вооруженные силы сегодня получают самое современное вооружение. Важная составляющая национальной безопасности — это морской флот.

«Интересно заметить, что Россия сейчас от доктрины континентальной сухопутной державы стала переходить к концепции присутствия во всех континентах мира. Борьба за море была важным составляющим поддержания могущества еще с древних времен. Можно вспомнить древнегреческие города-государства, чья сила поддерживалась военным флотом и благодаря которому было эллинизировано все Средиземноморье», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, Россия долгое время строила свою концепцию национальной безопасности на защите сухопутных границ. Теперь она выходит в межконтинентальное пространство.

«Для этого требуется сильный и современный флот. Но это требование времени. Для поддержания статуса великой державы необходимо уметь отвечать на современные вызовы. И Россия показывает, что умеет это делать», — заключил Андрей Иванов.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружений.