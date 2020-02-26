Пиар-менеджер Самойловой не поверил в слова Данилко о мести Украине за Россию

Москва, 26 февраля. Пиар-менеджер известной российской певицы Юлии Самойловой Василий Кучумов отказался верить в то, что украинский шоумен Андрей Данилко (он же Верка Сердючка) сказал о наказании его страны на конкурсе Евровидение в 2018 году. Кучумов дал Федеральному агентству новостей эксклюзивный комментарий относительно слов Данилко о том, что тогда жюри популярного вокального соревнования намеренно дало низкую оценку украинскому певцу Melovin (Константин Бочаров).

«Мне кажется, это вырвано из контекста, и комментировать события двухлетней давности от Верки Сердючки точно не в наших интересах, — сказал он. — Мы этого делать не будем. Нечем вас порадовать».

По словам пиар-менеджера Самойловой, тоже выступавшей в 2018-м в столице Португалии Лиссабоне, позже станет все известно.

«Пусть это останется на их совести, если это правда, хотя в нее трудно верить, — пояснил собеседник ФАН. — Имею в виду тех, кто опубликовал этот текст. Потому что мне мало верится, что это Андрей сам мог такое сказать в этом ракурсе».

В связи с чем Кучумов заявил, что ему совершенно не хочется втягивать во всю эту историю артиста, в данном случае имея в виду Самойлову.

«А так как мы прекрасно относимся и к украинским зрителям, и к Верке Сердючке в частности и ценим творчество и все остальное, комментировать что-то вот в этом роде ну нет смысла», — заключил он.

На 63-м конкурсе песни выступавший первым в финале Melovin получил от профессионального жюри всего 11 баллов, что стало наихудшим результатом среди всех 26 участников. При этом по зрительским баллам (119) украинец был седьмым. В итоге он оказался на 17-й позиции.

Андрей Данилко в интервью украинской радиостанции «Люкс ФМ» (и есть видеозапись сказанных им слов) заявил, что такое отношение жюри могло быть местью его стране за громкий скандал годичной давности, когда на Украину на то же Евровидение не пустили россиянку Юлию Самойлову (и всему этому мероприятию был нанесен большой репутационный ущерб). Въезд в соседнее государство ей запретила тогда Служба безопасности Украины. В результате наша страна вообще отказалась участвовать в конкурсе, и Первый канал решил не показывать в прямом эфире Евровидение-2017. Через год Самойлова, кстати, в отличие от Melovin, даже не смогла пробиться сквозь сито полуфинала.

Накануне знаменитый советский и российский певец Лев Лещенко заявил, что лично он не видит никакого смысла в этом музыкальном мероприятии.