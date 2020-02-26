Украинские радикалы напали на депутата и разбили ему об голову яйцо в Николаеве

Николаев, 26 февраля. Украинские националисты напали на депутата от партии «Оппозиционный блок» Павла Зоткина в здании Николаевского городского совета.

Инцидент произошел в здании горсовета, когда депутат направлялся на заседание комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики. Украинские радикалы обступили депутата, потребовав объяснить его публикацию в Facebook, в которой он поздравил подписчиков с 23 февраля. Депутат прикрепил к посту открытку, на которой присутствовал российский флаг. По словам Зоткина, он не сразу заметил флаг, однако сменил открытку после того, как на это обратили внимание читатели, передает украинское издание «Преступности. НЕТ»

«Общество у нас расколото, и демократия у нас еще только впереди, соответственно, и свобода слова. Я живой и здоровый. Я считаю, что наше население и наши люди через какой-то период времени смогут воспринимать и другое мнение, и точку зрения», — сказал депутат, комментируя провокацию националистов.

По данным украинских СМИ нападение на Зоткина было совершено праворадикалами из организации «Нацдружина».

Стоит отметить, что за годы независимости на Украине выросло целое поколение, которое считает, что «Россия является их главным врагом». Такая идеология позволят украинским националистам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше других». При этом в последние годы на Украине осуществляется героизация нацизма и культурные чистки, чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии.