Депутаты и эксперты рассказали, как открытое небо может изменить жизнь Санкт-Петербурга

Зачем Минтранс России открыл небо над Петербургом для иностранных авиаперевозчиков, как это отразится на российских авиакомпаниях и главное, на конечном потребителе. Об этом и многом другом на сегодняшней пресс-конференции рассуждали депутаты ЗакСа и специалисты отрасли во время проводимой Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции.

Напомним, с 1 января с аэропорта «Пулково» были сняты ограничения «по седьмой свободе воздуха» для иностранных авиакомпаний. Другими словами, они смогут выполнять рейсы в аэропорт Северной столицы без регистрации в России. Пока в перечне стран, допущенных к открытому небу, значатся 30 государств.

Приветственное слово на пресс-конференции взял генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, который также продемонстрировал проведенный корреспондентами ФАН-ТВ опрос среди пассажиров «Пулково». У петербуржцев спрашивали, насколько им удобно летать в другие страны и большинство сообщило, что они не любят использовать столичные аэропорты из-за их большой загруженности, а потому снятию ограничений с «седьмой свободы воздуха» можно только порадоваться.

Транспортная доступность

С мнением жителей Петербурга согласилась депутат Законодательного собрания СПБ Ирина Иванова, которая подчеркнула, что открытие неба над Пулково действительно позволит конкретным потребителям в значительной степени экономить деньги на покупке билетов, а также упростит процедуру посещения иностранцами России благодаря действующей с 1 октября программе оформления электронных виз.

«Чтобы поднять турпоток, мы ввели электронную визу, но вот справится ли аэропорт после введения открытого неба? Для больших объемов пассажиров нужны и огромные территории. Еще один момент — как у нас будут работать иностранные компании? Будет ли им выгодно это дело? Будет ли выгодно открытие неба для наших авиакомпаний?» — задалась вопросом Иванова.

По словам парламентария, транспортная доступность аэропорта является очень серьезным и важным фактором для увеличения потока пассажиров в «Пулково». Однако у городских властей пока нет новых планов по транспортной разгрузке аэропорта.

«Транспортная доступность очень важна для увеличения посещаемости города, если мы говорим о внутреннем туризме», — сказала она.

В то же время ее коллега Алексей Цивилев добавил, что в самые загруженные часы действительно весьма проблематично добраться до воздушной гавани.

«В час пик вообще невозможно подъехать к аэропорту, а если увеличится поток, то станет еще сложнее. Плюс еще момент: посадки самолетов над жилыми домами, и местные жители жалуются на шум. Опять же, если увеличится поток самолетов, то шум тоже возрастет. «Пулково» очень близко к городу, а он тоже растет», — сказал Цивилев.

В настоящее время между «Пулково» и станцией метро «Московская» курсируют восемь автобусов маршрута №39, однако при реализации транспортной реформы их количество может быть увеличено до 22.

«Кроме того, к ним добавятся семь автобусов-гармошек. Однако увеличение количества автобусов не сможет заменить аэроэкспресс, запуск которого запланирован на 2022 год», — сказал он.

Конкуренция авиаперевозчиков

По мнению главы совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игоря Морозова, снятие ограничений с «седьмой свободы воздуха» может привести к тому, что выгодополучателями от нововведений станут только иностранные компании.

«Например, Emirates — это крупнейшая компания, по сравнению с которой мы конкуренции не выдержим. Вот мы с их рынка и ушли. Само понятие открытого неба, конечно, красивое, но в итоге получается борьба за место под солнцем», — сказал эксперт.

Именно по этой причине Морозов выступил с предложением ввести дополнительные льготы для отечественных авиаперевозчиков, так как в противном случае российским компаниям будет просто невыгодно конкурировать с иностранцами.

«Авиакомпания «Россия» в «Пулково» — это основной перевозчик, и, конечно, надо держаться за своих пилотов. Базовая компания даже при открытом небе должна иметь какие-то преференции, какие-то льготы», — считает Морозов.

Проблема открытого неба заключается также в том, что усиление санкционной политики в отношении Российской Федерации может в одночасье лишить нашу страну зарубежных перевозчиков, испугавшихся давления со стороны США и других стран западного мира. В таком случае Россия столкнется с тем, что без обслуживающих авиакомпаний останутся целые направления.

«Нужно мыслить и с учетом санкций. Если мы пустим иностранные компании, они предложат пассажирам выгодные условия, а потом из-за ограничительных мер уйдут, кто подхватит эти рейсы?» — задается вопросом Морозов.

Свобода воздушного пространства и санкции

Возвращаясь к теме «открытого неба», директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов сообщил, что соответствующий режим мог быть введен еще в 2016 году.

«Наши западные коллеги интересовались, почему Россия отказывается заключить единое соглашение, а делает 28 разных? И тогда мы бы реализовали эту идею в отношении европейского сообщества. Но санкции помешали рассмотреть этот вопрос. Седьмое небо должно увеличить туристический поток. Перечень иностранных компаний еще будет расширен», — утверждает эксперт.

Тем не менее на этот раз никакой политической подоплеки для реализации «седьмой свободы воздуха» нет, и никто в России не будет отказывать авиакомпаниям из других стран использовать аэропорт «Пулково».

«А уже захотят ли они летят в Крым? Скорее всего, не захотят», — дополнила его слова Ирина Иванова.

В минувший понедельник, 24 февраля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся круглый стол «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные СМИ, придерживающиеся пророссийской политики и освещающие происходящее в РФ с точки зрения патриотических ценностей». Приглашенными гостями стали депутат Госдумы Евгений Марченко, депутат Госдумы Сергей Боярский (по Скайпу), писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, историк и видеоблогер Клим Жуков и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.