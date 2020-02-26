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Депутаты и эксперты рассказали, как открытое небо может изменить жизнь Санкт-Петербурга

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Депутаты и эксперты рассказали, как «отрытое небо» может изменить жизнь Санкт-Петербурга

Зачем Минтранс России открыл небо над Петербургом для иностранных авиаперевозчиков, как это отразится на российских авиакомпаниях и главное, на конечном потребителе. Об этом и многом другом на сегодняшней пресс-конференции рассуждали депутаты ЗакСа и специалисты отрасли во время проводимой Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции.

Напомним, с 1 января с аэропорта «Пулково» были сняты ограничения «по седьмой свободе воздуха» для иностранных авиакомпаний. Другими словами, они смогут выполнять рейсы в аэропорт Северной столицы без регистрации в России. Пока в перечне стран, допущенных к открытому небу, значатся 30 государств.

Евгений Зубарев

Приветственное слово на пресс-конференции взял генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, который также продемонстрировал проведенный корреспондентами ФАН-ТВ опрос среди пассажиров «Пулково». У петербуржцев спрашивали, насколько им удобно летать в другие страны и большинство сообщило, что они не любят использовать столичные аэропорты из-за их большой загруженности, а потому снятию ограничений с «седьмой свободы воздуха» можно только порадоваться.

Транспортная доступность

С мнением жителей Петербурга согласилась депутат Законодательного собрания СПБ Ирина Иванова, которая подчеркнула, что открытие неба над Пулково действительно позволит конкретным потребителям в значительной степени экономить деньги на покупке билетов, а также упростит процедуру посещения иностранцами России благодаря действующей с 1 октября программе оформления электронных виз.

Депутат Законодательного Собрания СПБ Ирина Иванова,

«Чтобы поднять турпоток, мы ввели электронную визу, но вот справится ли аэропорт после введения открытого неба? Для больших объемов пассажиров нужны и огромные территории. Еще один момент — как у нас будут работать иностранные компании? Будет ли им выгодно это дело? Будет ли выгодно открытие неба для наших авиакомпаний?» — задалась вопросом Иванова.

По словам парламентария, транспортная доступность аэропорта является очень серьезным и важным фактором для увеличения потока пассажиров в «Пулково». Однако у городских властей пока нет новых планов по транспортной разгрузке аэропорта.

Депутаты и эксперты рассказали, как «отрытое небо» может изменить жизнь Санкт-Петербурга

«Транспортная доступность очень важна для увеличения посещаемости города, если мы говорим о внутреннем туризме», — сказала она.

В то же время ее коллега Алексей Цивилев добавил, что в самые загруженные часы действительно весьма проблематично добраться до воздушной гавани.

Депутат ЗакСа Алексей Цивилев

«В час пик вообще невозможно подъехать к аэропорту, а если увеличится поток, то станет еще сложнее. Плюс еще момент: посадки самолетов над жилыми домами, и местные жители жалуются на шум. Опять же, если увеличится поток самолетов, то шум тоже возрастет. «Пулково» очень близко к городу, а он тоже растет», — сказал Цивилев.

В настоящее время между «Пулково» и станцией метро «Московская» курсируют восемь автобусов маршрута №39, однако при реализации транспортной реформы их количество может быть увеличено до 22.

Депутаты и эксперты рассказали, как «отрытое небо» может изменить жизнь Санкт-Петербурга

«Кроме того, к ним добавятся семь автобусов-гармошек. Однако увеличение количества автобусов не сможет заменить аэроэкспресс, запуск которого запланирован на 2022 год», — сказал он.

Конкуренция авиаперевозчиков

По мнению главы совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игоря Морозова, снятие ограничений с «седьмой свободы воздуха» может привести к тому, что выгодополучателями от нововведений станут только иностранные компании.

«Например, Emirates — это крупнейшая компания, по сравнению с которой мы конкуренции не выдержим. Вот мы с их рынка и ушли. Само понятие открытого неба, конечно, красивое, но в итоге получается борьба за место под солнцем», — сказал эксперт.

Именно по этой причине Морозов выступил с предложением ввести дополнительные льготы для отечественных авиаперевозчиков, так как в противном случае российским компаниям будет просто невыгодно конкурировать с иностранцами.

Глава совета профсоюза авиакомпании «Россия» Игорь Морозов

«Авиакомпания «Россия» в «Пулково» — это основной перевозчик, и, конечно, надо держаться за своих пилотов. Базовая компания даже при открытом небе должна иметь какие-то преференции, какие-то льготы», — считает Морозов.

Проблема открытого неба заключается также в том, что усиление санкционной политики в отношении Российской Федерации может в одночасье лишить нашу страну зарубежных перевозчиков, испугавшихся давления со стороны США и других стран западного мира. В таком случае Россия столкнется с тем, что без обслуживающих авиакомпаний останутся целые направления.

«Нужно мыслить и с учетом санкций. Если мы пустим иностранные компании, они предложат пассажирам выгодные условия, а потом из-за ограничительных мер уйдут, кто подхватит эти рейсы?» — задается вопросом Морозов.

Свобода воздушного пространства и санкции

Возвращаясь к теме «открытого неба», директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов сообщил, что соответствующий режим мог быть введен еще в 2016 году.

директор Института воздушного и космического права AEROHELP Олег Аксаментов

«Наши западные коллеги интересовались, почему Россия отказывается заключить единое соглашение, а делает 28 разных? И тогда мы бы реализовали эту идею в отношении европейского сообщества. Но санкции помешали рассмотреть этот вопрос. Седьмое небо должно увеличить туристический поток. Перечень иностранных компаний еще будет расширен», — утверждает эксперт.

Тем не менее на этот раз никакой политической подоплеки для реализации «седьмой свободы воздуха» нет, и никто в России не будет отказывать авиакомпаниям из других стран использовать аэропорт «Пулково».

«А уже захотят ли они летят в Крым? Скорее всего, не захотят», — дополнила его слова Ирина Иванова.

Депутаты и эксперты рассказали, как «отрытое небо» может изменить жизнь Санкт-Петербурга

В минувший понедельник, 24 февраля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоялся круглый стол «Как противостоять атакам Запада на государственные и частные СМИ, придерживающиеся пророссийской политики и освещающие происходящее в РФ с точки зрения патриотических ценностей». Приглашенными гостями стали депутат Госдумы Евгений Марченко, депутат Госдумы Сергей Боярский (по Скайпу), писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, историк и видеоблогер Клим Жуков и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

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