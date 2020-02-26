Аксенов объяснил, зачем Зеленский «кормит украинцев химерами» о «возвращении Крыма»

Москва, 26 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский намеренно «кормит» украинцев несбыточными фантазиями о возвращении Крыма, поскольку не способен никак реально улучшить жизнь в своей стране. Такое мнение в среду озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Предложить в качестве национальной идеи что-то созидательное и конкретное, например, повышение качества жизни, он не может, потому что тогда надо будет выполнять свои обещания. Вот и приходится кормить людей химерами вроде «возвращения» Крыма», — отметил он.

Аксенов также заявил, что власть на Украине со времен Петра Порошенко как будто бы не поменялась. С киевских трибун звучат все те же оторванные от жизни заявления и угрозы.

Напомним, что в среду Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение Крыма» стало частью украинской национальной идеи. Глава государства также подчеркнул, что Крым не может быть «ценой» мира в Донбассе, передает RT.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии.