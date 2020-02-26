Агузарова ужаснула зрителей перетянутым лицом

Москва, 26 февраля. Известная советская и российская певица Жанна Агузарова на шоу юмориста Максима Галкина ужаснула зрителей своим внешним видом.

На YouTube-канале вышел новый выпуск шоу Галкина под названием «Музыкалити». Его участниками стали популярный среди молодежи исполнитель Тима Белорусских и 57-летняя Жанна Агузарова.

Певица пришла в студию в необычном образе, на ней были большие очки со светоотражающими линзами, ботинки на платформе, длинная юбка и пиджак синего цвета. Но имидж Агузаровой — еще «цветочки», зрителей ужаснуло ее «натянутое» лицо. Иногда казалось, что на эпатажную исполнительницу дует ветер, поэтому ей сложно открыть глаза.

«Агузарова — ходячая методичка для психотерапевта: как выглядит шизофрения во всех ее проявлениях», — написал один из пользователей YouTube. «Просто ору от ее наряда, особенно кеды или каблуки… Короче, женщина в моде», — отметил другой. «Каждый из нас в душе где-то чуть-чуть Агузарова», — иронично написал третий.

Агузарова в ноябре прошлого года впервые за долгое время показалась на публике, посетив юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина. На ней красовалась большая тигровая шляпа, а в руках она держала огромный красный чемодан на колесах. Уже тогда журналисты и пользователи Сети заметили изменения во внешности эпатажной певицы: она увеличила губы и, судя по всему, прибегла к помощи косметолога или пластического хирурга, чтобы избавиться от морщин.