Авиабазу в Германии оцепили из-за угрозы коронавируса



Берлин, 26 февраля. Авиабазу под Кельном в Германии оцепили после информации о том, что один из военнослужащих якобы контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом сообщил местный таблоид Bild.

Источник издания утверждает, что у военного проявились симптомы заболевания, а 47-летний житель Северного Рейна — Вестфалии, который мог его заразить, сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

«Необходимо избежать того, чтобы дополнительный персонал попал на территорию базы министерства обороны. Кроме того, необходимо избежать того, чтобы и другие лица, с которыми, возможно, он вступал в контакт, покинули территорию», — говорится в заявлении командования базы, которое приводит журнал.

Всего по последним данным, в Германии выявлено 18 случаев заболевания COVID-19, и большая часть из них зафиксирована именно под Кельном. В Китае, где изначально произошла вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, число заболевших превысило 70 тыс., жертвами стали почти 2,5 тыс. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены в 37 странах мира.