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Турция продолжает игнорировать оружейное эмбарго ООН, поставляя оружие ПНС Ливии

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Турция продолжает игнорировать оружейное эмбарго ООН, поставляя оружие ПНС Ливии

Мисурата, 26 февраля. Турция продолжает вмешиваться в ливийский конфликт и поддерживать оккупационный режим Файеза Сарраджа в Триполи, поставляя оружие и боевую технику для бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Так, Анкара в очередной раз нарушила эмбарго ООН и свои обязательства по урегулированию ливийского кризиса, направив грузовой самолет компании Aerotranscargo — B747 (ER-BBJ), вылетевший из Стамбула в аэропорт Мисураты. Об этом сообщил один из свидетелей оружейной контрабанды @GDarkconrad в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что молдавская авиакомпания, осуществляющая транспортировку грузов воздушным транспортом, уже неоднократно переправляла оружие из Турции в Ливию в качестве военной помощи турецких властей марионеточному триполитанскому «правительству». Редакция Федерального агентства новостей ранее уже рассказывала о связях данного авиаперевозчика с контрабандой вооружений в Северную Африку.

Турция продолжает игнорировать оружейное эмбарго ООН, поставляя оружие ПНС Ливии

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку боевикам незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии, совершая тем самым прямое вмешательство во внутренние дела североафриканского государства. Помимо оружия Анкара переправляет в Триполи террористов из сирийского Идлиба, которые пополняют ряды группировок Файеза Сарраджа и устраивают беспредел на ливийской территории, грабя и похищая местных жителей ради наживы.

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