Мисурата, 26 февраля. Турция продолжает вмешиваться в ливийский конфликт и поддерживать оккупационный режим Файеза Сарраджа в Триполи, поставляя оружие и боевую технику для бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Так, Анкара в очередной раз нарушила эмбарго ООН и свои обязательства по урегулированию ливийского кризиса, направив грузовой самолет компании Aerotranscargo — B747 (ER-BBJ), вылетевший из Стамбула в аэропорт Мисураты. Об этом сообщил один из свидетелей оружейной контрабанды @GDarkconrad в своем Twitter-аккаунте.

Стоит отметить, что молдавская авиакомпания, осуществляющая транспортировку грузов воздушным транспортом, уже неоднократно переправляла оружие из Турции в Ливию в качестве военной помощи турецких властей марионеточному триполитанскому «правительству». Редакция Федерального агентства новостей ранее уже рассказывала о связях данного авиаперевозчика с контрабандой вооружений в Северную Африку.

Напомним, Турция продолжает оказывать военную поддержку боевикам незаконных вооруженных формирований ПНС Ливии, совершая тем самым прямое вмешательство во внутренние дела североафриканского государства. Помимо оружия Анкара переправляет в Триполи террористов из сирийского Идлиба, которые пополняют ряды группировок Файеза Сарраджа и устраивают беспредел на ливийской территории, грабя и похищая местных жителей ради наживы.