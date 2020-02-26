Заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Тбилиси, 26 февраля. Следующее заседание Комитета министров Совета Европы состоится в Страсбурге, а не в Тбилиси, как это планировалось ранее. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) должно было состояться в столице Грузии 14–15 мая, однако представители грузинской оппозиции заявили, что не допустят визита российской делегации в Тбилиси. При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила готовность принять российскую делегацию во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По словам Залкалиани, власти Грузии попросили перенести заседание КМСЕ в Страсбург из-за угроз оппозиции в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Я встретился с руководством Совета Европы, было выражено абсолютное понимание, чтобы провести министериал в Страсбурге», — пояснил министр.

Кроме того, Залкалиани выразил сожаление в связи с переносом заседания в Страсбург, отметив, что у Грузии была уникальная возможность принять делегации высокого уровня, состоящую из представителей 47 стран-членов Совета Европы.