Лорак шокировала поклонников изменившейся внешностью

Москва, 26 февраля. Известная украинская певица Ани Лорак выложила в Instagram фотографию, где она делает селфи в цветастом халате.

Некоторые подписчики традиционно начали восхвалять красоту артистки, однако многих других откровенно шокировала неестественность лица Лорак.

«Сначала не узнала!», «У нее в лице что-то изменилось», «У нее давно все изменилось», — пишут в комментариях.

Кто-то из подписчиков заметил, что по неестественности лица Лорак может соперничать с другой украинской певицей — Таисией Повалий, которая не гнушается хирургических методов продления красоты.

«Как Таисия Повалий, только шатенка», «Чего вы так категоричны? Ей до Повалий еще пару раз на стол к хирургу», «Как у клоуна из ужастика у нее улыбка», — рассуждают пользователи.

Лорак уже не в первый раз подозревают в том, что она пользуется услугами пластических хирургов. Подписчики девушки сетуют на то, что в погоне за красотой она теряет индивидуальность. Сама же певица категорически отрицает хирургическую коррекцию своей внешности. По ее словам, секрет ее красоты в прекрасных генах и спорте.

Отличная фигура, по словам артистки, является результатом изнурительных тренировок и правильного питания, а изменения на лице — профессиональный грим. Напомним, что Лорак имеет звание народной артистки Украины, которое она получила в 2008 году. В том же году певица представляла Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение», на котором заняла второе место с песней Shady Lady.