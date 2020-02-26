Наркотики и семья — новая американская реальность

Соединенные Штаты одновременно ведут войны на нескольких континентах, и можно много рассуждать о том, насколько они успешны или обоснованы. Но есть война, о которой американские СМИ молчат, но которую США безоговорочно проигрывают. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Гибель института семьи

Американский институт семьи гибнет, при чем делает это с помощью наркотиков. И речь здесь идет не о проблемных подростках, а о проблемных родителях, которые воспитывают будущее поколение.

Это может прозвучать ужасно, но миллионы американских детей живут в семьях, в которых один или оба родителя систематически употребляют наркотики. К сожалению, речь здесь идет не о марихуане, которая легализована в некоторых штатах, а о метамфетамине, синтетических и натуральных опиоидах.

Статистика говорит о том, что в США до 10 миллионов детей живут в семьях, где родители систематически употребляют тяжелые наркотики. Не редкими бывают случаи, когда взрослые умирают от передозировки наркотиков, а их маленькие дети несколько дней находятся в доме с трупами, пока их не найдет полиция или соседи.

Разумеется, чаще всего эти дети попадают в детские дома или их опекунами становятся бабушка или дедушка.

Дети без будущего

Трагедия в сложившейся ситуации заключается в том, что употребляющие наркотики родители в буквальном смысле слова отнимают у своих детей будущее. Всем известно, что малыши учатся не тому, что им говорят родители, а тому, что они видят на примере взрослых. По этой причине дети из семей, где родители являются наркоманами, имеют очень высокий риск стать наркозависимыми. Более того, такие дети редко сами создают крепкие и здоровые семьи.

При этом дети наркоманов отличаются от своих сверстников. У них чаще диагностируют депрессивное состояния (вплоть до клинического состояния), повышенную тревожность, отклонения в поведении и трудности при взаимодействии с людьми.

Эти несчастные дети чаще чем их сверстники подвергаются вербальному, физическому и сексуальному насилию. Разумеется, в таких условиях не может идти речи о хорошей успеваемости в школе или какой-либо другой форме саморазвития.